Медведев в Давосе пошутил про арест основателя Google

{1-} Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после выступления перед инвесторами на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которое многие не дослушали до конца и некоторые уснули, перешел к неформальному общению с участниками форума. С иностранцами российский политик был на короткой ноге, шутил о репрессивном государстве и, в общем, никакого негатива не ощущал.

Об этом сказал вице-премьер Аркадий Дворкович, пишет "Московский комсомолец".

"Был, например, такой забавный момент, - поделился вице-премьер. - Один из иностранцев сказал Медведеву: "Вы совершили большую ошибку, отпустив Сергея Брина (основателя Google. - ред.) в Израиль". "Теперь бы мы его арестовали, - заметил на это Дмитрий Анатольевич. - Тогда у нас была демократия, а теперь репрессивное государство". Пересказав этот диалог, Дворкович поспешил заметить, что Медведев пошутил. Отметим, что еще будучи президентом Медведев отказывался встречаться с основателем Google, который называет Россию "снежной Нигерией".

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Однако в зарубежных СМИ куда больше мнений, что на форуме Медведев не очаровал инвесторов, а наоборот, упустил шанс произнести яркую речь.

Как отмечает Le Monde, из выступления российского премьера Кристель Ван дер Эльст, директор ВЭФ, сделал вывод, что "российская экономика уязвима", пишет Inopressa.ru. В кулуарах зарубежные бизнесмены признались, что имидж у России среди инвесторов неважный, но прямо критиковать Медведева они воздерживались.

"Он просто повторил старые, пока не выполненные обещания, что Россия позитивно среагирует на демографические, политические и экономические перемены, способные изменить статус-кво", - пишет Inopressa.ru.

Зато экс-министр финансов Алексей Кудрин, который был отправлен в отставку после размолвки с Дмитрием Медведевым, не постеснялся высказаться по поводу выступления премьера. В четверг, 24 января, российская делегация устроила завтрак с иностранцами. На это мероприятие Медведев опоздал, а Кудрин, в отсутствии главы правительства, "вовсю громил некоторые тезисы его речи", отмечает издание. Когда экс-министр ехидничал по поводу инноваций и Сколково, Медведев вошел в зал и сел за стол к бывшему коллеге, что Кудрина, кстати, не смутило.

Премьер также был невозмутим и даже согласился с критикой. После этого Медведев начал рассуждать о реформах: "Надо думать, чем России кормить мир". В ответ на это некто из зала заметил: "Лишь бы не обещаниями", - пишет издание.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Давосе выступая на Всемирном экономическом форуме начал рассказывать, что прошлые давосские прогнозы не сбылись и "ни один из указанных сценариев не будет реализован", число потерявших интерес инвесторов значительно увеличилось. Оставшиеся, по выражению высокопоставленного члена российской делегации, просто уснули.

фото: EPA / UPG

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