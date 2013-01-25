В Турции горящий самолет удачно сел после прямого попадания молнии

В двигатель пассажирского самолета Turkish Airlines, который 25 января совершал рейс Стамбул – Измир, во время полета ударила молния, отчего один из двигателей самолета загорелся.

Двигатель загорелся, но пилотам удалось успешно посадить лайнер в аэропорту Измира, сообщает Haber Turk.

Никто из 112 пассажиров серьезно не пострадал.

Летчикам удалось на одном двигателе удачно довести лайнер до аэропорта, плавно снизиться и осуществить посадку. Как после сообщили представители авиакомпании, они пока не имеют права разглашать подробности ЧП, но посадка "прошла без проблем".

В Интернет попали два видео инцидента – одно было снято жителем Измира с земли (издали самолет был похож на большой метеорит), другое выложил один из пассажиров рейса.

На второй записи видны искры, вылетающие из двигателя, как трясет салон самолета, а потом он погружается во тьму.

У судна возникли проблемы с электрикой, машину трясло, а среди пассажиров началась паника, Некоторые даже успели достать спасательные жилеты. Капитан рейса по громкой связи пытается успокоить людей.

Как ранее писал Главред, в аэропорту Симферополя во второй половине дня 24 декабря совершил аварийную посадку самолет, выполнявший чартерный рейс из России в Израиль.



Как рассказал директор по производству в международном аэропорту "Симферополь" Евгений Плаксин, в самолете малого типа Фалькон-50 было всего пять человек, трое из которых - члены экипажа.



"Когда самолет летел в районе Стамбула - произошло задымление кабины. Экипаж запросил вынужденную посадку, сели успешно. Состояние пассажиров, летевших в этом самолете, нормальное. Они сейчас находятся в вип-зале и ждут другой самолет", - сообщил Плаксин.

фото, видео Haber 7 TV, MultiUmadbro

Новости по теме:

В Симферополе экстренно сел дымящийся самолет Москва - Тель-Авив

Упавший во "Внуково" самолет развалился на три части

В аэропорту США столкнулись два самолета