Цукерберг сделал революцию круче, чем Ленин и Сталин, никого при этом не убив

{1-} Президент Израиля Шимон Перес выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что восхищается революцией Марка Цукерберга и достижениями современной науки.

"Мы с президентом Обамой разговаривали о том, что 27-летний мальчик Цукерберг в одиночку сделал революцию масштабнее, чем Ленин и Сталин, никого при этом не убив! И она все еще продолжается, она все еще здесь", - добавил он.

"Я думаю, мир движется быстрее, чем наш разум. Мы имеем новый век, но старое сознание, и нам нужно его "обновить", - пишет Forbes.ua.

Он объяснил, что имеет в виду "Когда-то мир жил на суше. Нам были необходимы нации, заборы, армии, для того чтобы защищать или завоевывать земли. Как только мы перешли к науке, это закончилось. Наука неконтролируема. Ни расстояниями, ни заборами, ни полициями, ни армиями. Армия может завоевать землю, но она не может завоевать мудрость. А когда ученый проходит таможню, невозможно обыскать его мозг", - заявил политик.

По его словам, правительства, созданные для защиты земель, оказались безработными. "Потому что экономика стала глобальной, а правительства остались национальными. Поэтому каждое правительство подвержено влиянию мировой экономики, но само на нее повлиять не может!", - отметил президент Израиля.

Перес провел параллели с безопасностью: "Безопасность - это уже не схватка армий, а распространение террора. 15 человек могут приехать в Манхеттен, разрушить башни-близнецы и убить 3000 человек. При этом мы не знаем, откуда они, не знаем, какими были их мотивы и как их остановить".

"Поэтому сейчас традиционный политик говорит, что он мудрый и опытный. Но может ли он остановить экономический кризис? Нет. Терроризм? Не может. Люди спрашивают: "Так зачем тогда ты будешь нами править, нам не нужны правители. Нам нужны люди, которые будут служить нам", - добавил Перес.

В результате, отметил политик, появился новый тип правительства - глобальные компании: "Вначале это было не так очевидно, но сегодня состояние и возможности сорока крупнейших компаний больше, чем всех правительств мира. Правительства имеют бюджеты, но не имеют денег. Компании имеют деньги, и они независимы от политики".

"Компании совершили следующее: во-первых, положили конец расизму. Невозможно быть глобальным и расистом - эта тема закрыта. Во-вторых, они наделили силой человека. Они не правят, как правительства: через закон, армию, полицию. Они правят с помощью своих ушей: слушая желания каждого человека. Это обязательно", - подчеркнул Перес.

По его словам, глобальные компании дают все больше и больше индивидуальности. "И нам предстоит замена массового производства индивидуальным. Это важнейшее изменение. С 3D-принтерами скоро каждая дама сможет сшить себе свое собственное платье и не бояться увидеть другую даму в таком же", - считает политик.

фото: dknews.kz

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