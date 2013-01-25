Белорусский чиновник назвал Лукашенко нежным и ранимым

{1-}Глава белорусского Совета Республики (верхней палаты парламента) Анатолий Рубинов поделился своим мнением о личных качествах президента Александра Лукашенко. Он заявил, что, несмотря на внешнюю жесткость, глава государства является "нежным и ранимым человеком".

"Это уникальный человек по своим жизненным интересам и глубоко эмоциональному отношению ко многим сторонам жизни, — заявил Рубинов о Лукашенко. — Он увлекался фотографией. А это означает, что понимает красоту... Занимался музыкой — не только играл на баяне, но и пел, выступал... По своей сути он человек нежный и ранимый, добрый", пишет lenta.ru.

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Представитель парламента предположил, что внешняя жесткость президента — это "такая защитная реакция".

Глава Совета Республики также отметил его выдающийся ум и рачительное отношение к государственной собственности. "Наш президент горой стоит за каждый метр земли и каждое предприятие — чтобы как-нибудь не отпустить", - заявил он.

фото: EPA / UPG

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