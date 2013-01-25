Возможный преемник Деда Хасана экстрадирован из Украины в Россию

{1-}Гражданин Российской Федерации, "вор в законе" Омар Бекаев , известный под прозвищами Омар Уфимский и Дядя и возможный приемник убитого в Москве криминального авторитета Деда Хасана, экстрадирован за пределы Украины в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ БОП МВД Украины.

"Сегодня за пределы нашего государства экстрадирован влиятельный "вор в законе" известный в криминальных кругах по прозвищу "Омар Уфимский". За рубежом его уже давно ожидали наши коллеги", - говорится в сообщении.

Криминально авторитета Уфимского жестоко избили по дороге из Одессы в Россию.

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В пресс-службе также сообщили, что ссылаясь на информацию заместителя начальника ГУБОП МВД Украины Виталия Стрижака, что согласно приговору Мещанского районного суда Москвы в России Бекаева ждет 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии сурового режима.

"Вор в законе" Бекаев, известный под прозвищами Омар Уфимский и Дядя, 22 января вышел на свободу в Одессе, однако сразу же был задержан сотрудниками одесского УБОП МВД для проведения экстрадиции в Россию.

Его этапировали в Харьковский следственный изолятор для дальнейшей передачи правоохранительным органам России, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации обращалась в Минюст Украины с запросом о выдаче Бекаева. По результатам рассмотрения этого запроса Минюст выдал приказ о выдаче Бекаева, и этот приказ вступил в законную силу", - сообщил собеседник агентства.

В то же время, по его словам, Приморский районный суд Одессы осудил этого человека за преступления, совершенные им на территории Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

22 января 2013 года, отметили в Минюсте, завершился срок отбывания наказания О.Бекаева на территории Украины и к нему был применен экстрадиционный арест, а 23 января он был этапирован в Харьковский СИЗО для передачи правоохранительным органам РФ.

Напомним, в Одессе вышел на свободу вор в законе Омар Уфимский, которого ехал убить киллер Аслан Дикаев. Ему пророчат место Деда Хасана.

фото: segodnya.ua

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