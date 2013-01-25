В Каире демонстранты штурмовали МВД Египта

Антиправительственные демонстранты, собравшиеся 25 января на площади Тахрир в Каире, чтобы отметить вторую годовщину революции, начали ломать стену из бетонных блоков, возведенную вокруг здания МВД страны. Как сообщает "Аль-Арабия", в нескольких местах забор уже доломали, а в образовавшиеся бреши устремились люди.

По данным местного телевидения, оппозиционеры также добрались до президентского дворца и пытаются перебраться через заборы с колючей проволокой, окружающие комплекс. Полиция пытается дать отпор нападающим, пишет lenta.ru.

Тем временем на улицах, прилегающих к площади, молодежь продолжает забрасывать булыжниками полицейский спецназ. В ответ летят заряды со слезоточивым газом и резиновые пули. Почти одновременно с этим в Каире были сожжены и разграблены несколько отделений движения "Братья-мусульмане", фактически являющегося египетской партией власти.

В городе Исмаилия сотни противников режима ворвались в комплекс правительственных зданий, после чего разгромили его.

По данным местного министерства здравоохранения, за день на митингах получили ранения почти сто человек. При этом демонстрация в Каире с каждым часом становится все многолюднее.

Всего на площади собрались около полумиллиона людей. Они скандируют антиправительственные и антипрезидентские лозунги, призывая главу государства Мухаммеда Мурси немедленно оставить свой пост. На некоторых фонарных столбах висят чучела президента и его соратников.

По данным информационных агентств, схожим образом события развиваются и в других городах страны, в частности, в Суэце и Александрии. Манифестанты дерутся с полицией и требуют отставки властей, которые не могут добиться улучшения качества жизни египтян, но присваивают себе все новые и новые полномочия.

Президент страны и высшие чиновники пока никак не комментируют складывающуюся в стране ситуацию. Ранее командование вооруженных сил Египта объявило, что армия не будет вмешиваться в противостояние демонстрантов и полиции.

Напомним, Мохаммед Мурси был избран президентом на всеобщих выборах, проведенных в Египте после свержения режима Хосни Мубарака, который находился у власти 30 лет.

Фото: EPA/UPG

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