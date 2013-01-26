Полиция Греции штурмовала метро в Афинах

Спецназ греческой полиции ранним утром 25 января взял штурмом депо Афинского метрополитена, сотрудники которого устроили сидячую забастовку, требуя от правительства не понижать их зарплаты.

Полицейские ворвались на территорию депо, где арестовали 10 человек за сопротивление законным требованиям представителя власти. В ходе начавшейся драки пострадала одна из сотрудниц метро, ее отправили в больницу.

Работники подземки объявили забастовку, несмотря на распоряжение правительства, запретившего им покидать работу. В результате транспортное сообщение в Афинах неделю было полностью парализовано, пишет lenta.ru.

Правительство, в свою очередь, не может отказаться от планов по сокращению бюджетных расходов, поскольку оно подписало соответствующее обязательство перед иностранными кредиторами, от решений которых зависит финансовое благополучие страны.

Тем временем ситуация на транспорте в Афинах только ухудшилась: к забастовке сотрудников метро присоединились их коллеги: водители автобусов и железнодорожники. Все они требуют сохранения своих зарплат на нынешнем уровне.

Согласно чрезвычайному закону, запрещающему забастовки транспортников, участники подобных мероприятий могут быть отправлены в тюрьму на срок до пяти лет.

Профсоюзы и левые партии уже обвинили правительство в том, что оно прибегает к диктаторским методам для реализации собственных целей.

Критики руководства страны заявляют, что оно "облачилось в камуфляж" и проводит негласный переворот, нарушая конституцию, в которой содержится запрет на принуждение к труду. По их мнению, из Греции делают Китай, где работники большинства предприятий лишены прав.

Тем не менее, правительство заявляет, что жесткие законы не будут отменены, а зарплаты в ближайшее время не повысятся.

Местные жители восприняли забастовку транспортников со смешанными чувствами: с одной стороны они разделяют негодование сотрудников метро, железных дорог и водителей автобусов, с другой стороны они недовольны возникшим транспортным коллапсом. В Афинах и пригородах столицы проживает примерно 40 процентов 10-миллионного населения Греции.

Фото tourdream.net

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