Cтолкновения в Египте: танки на улицах Суэца

Египетские власти утром, 26 января, ввели войска в город Суэц, где накануне прошли демонстрации, вылившиеся в беспорядки и столкновения с полицией. В ходе столкновений там погибли восемь человек, включая одного полицейского. Всего во время беспорядков в Египте погибли девять человек, еще 456, по официальным данным, пострадали.

Источники в силах безопасности Египта сообщили, что для охраны правительственных зданий в Суэц введена бронетехника, пишет lenta.ru.

Войска были введены в Суэц после того, как руководство местной полиции попросило подкрепление. В брошюрах, распространенных среди местного населения, говорится, что ввод войск является временной мерой, направленной на обеспечение порядка в городе.

Погибшие в Суэце люди скончались от огнестрельных ранений. По словам очевидцев, на которых ссылается издание Reuters, стрелять начал некий человек с закрытым лицом, после чего полицейские открыли ответный огонь.

Тысячи людей вышли на улицы египетских городов во вторую годовщину начала революции. Демонстрации, сопровождающиеся погромами и штурмом правительственных зданий и представительств партии "Братья-мусульмане", прошли в разных городах, включая Каир, Суэц, Александрию и Порт-Саид.

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Демонстранты обвиняют нынешнее руководство Египта в предательстве идеалов революции, в том, что, получив власть, политики не сделали ничего для улучшения жизни в стране. Недовольство протестующих также вызывает лидирующая роль "Братьев-мусульман".

Президент Египта Мухаммед Мурси обратился к египтянам с просьбой прекратить насилие и протестовать мирно, а также пригрозил преследовать и привлекать к ответственности всех, кто нарушает закон.

Напомним, в Египте готовятся отметить вторую годовщину начала революционного восстания 2011 года, завершившегося отставкой президента Хосни Мубарака. Планируется, что пройдут массовые акции протеста и демонстрации. При этом в четверг, 24 января, в Каире был введен режим чрезвычайной ситуации, а на центральных улицах города появились танки.

Фото: EPA/UPG

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