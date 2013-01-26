Во время бунта в венесуэльской тюрьме погибли 50 человек, 90 ранены

В Венесуэле, по меньшей мере, 50 человек погибли и еще 90 получили ранения в результате бунта, устроенного заключенными одной из венесуэльских тюрем на северо-западе страны.
Причиной волнений стали спровоцированные сообщения местных СМИ о том, что для поиска оружия в тюрьму Урибана в городе Баркисимето направили военнослужащих, сообщили власти страны, пишет ВВС.
По словам директора городского госпиталя, пострадали около 90 человек, главным образом от пулевых ранений.
Среди убитых - заключенные, охранники и сотрудники тюрьмы.
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Один из руководителей неправительственной организации "Окно в свободу" Карлос Ньета Пальма, сообщил, что число жертв может вырасти.
"То, что должно было быть обычной процедурой в любой другой тюрьме, закончилось столкновениями между Национальной гвардией (военнослужащими) и заключенными", - заявил он.
По его словам, его организация считает тюрьму Урибана одной из самых опасных в стране из-за высокого уровня насилия.
В настоящее время возле здания тюрьмы собираются родственники заключенных, которые требуют от властей достоверной информации о случившемся.
Всего в исправительном учреждении отбывают срок почти 2,5 тыс. человек.
Ранее "Главред" сообщал, что в начале 2012 года в Венесуэле зэки захватили почти 700 заложников и выдвинули к властям требования, связанные с условиями их содержания в тюрьмах.
Фото: EPA/UPG; видео: dailymotion.com
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