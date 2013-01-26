Кубинские врачи назначили Чавесу дополнительный курс лечения

Президент Венесуэлы Уго Чавес проходит дополнительный курс лечения на Кубе после операции в связи с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщил вице-президент южноамериканской страны Николас Мадуро после возвращения из Гаваны в Каракас, пишет РИА Новости.

"Мы можем отметить, что "команданте" сейчас находится на этапе дополнительного лечения, которое позволит ему бороться с болезнью", — приводят слова Мадуро местные СМИ. По словам Мадуро, самочувствие Чавеса сейчас находится в лучшей форме за время после операции, он улыбается, настроен оптимистично и верит в успех лечения.

Чавес также передал с Мадуро ряд посланий, в том числе венесуэльскому народу, которое и было зачитано вице-президентом. "Не ослаблять внимания перед лицом постоянного заговора империализма и правых сил", — процитировал Мадуро Чавеса. Также венесуэльский лидер призвал народ бороться с ложью, которую якобы распространяет оппозиция.

Мадуро сообщил, что намерен также зачитать послание Чавеса, адресованное саммиту стран Содружества латиноамериканских и карибских государств, который откроется в воскресенье в столице Чили Сантьяго.

Как ранее писал Главред, Чавес находится в гаванской клинике после проведенной ему 11 декабря операции в связи с онкологическим заболеванием. Восстановление осложнилось легочной инфекцией. Ранее вице-Президент Венесуэлы Николас Мадуро, назначенный Чавесом приемником и являющийся супругом генпрокурора, заявил, что инаугурация Чавеса, намеченная на 10 января, является формальностью и может быть перенесена на более поздний срок.

фото: EPA/UPG

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