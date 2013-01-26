Обама поддержал Францию в военной операции в Мали

Президент США Барак Обама поддержал военную операцию французской армии в Мали и пообещал Франции поддержку в борьбе с мятежниками-исламистами.

В ходе телефонного разговора с президентом Франсуа Олландом Обама "выразил поддержку лидерству Франции" в международных усилиях, призванных не допустить превращения этой африканской страны в пристанище террористов", говорится в сообщении Белого дома, пишет ИТАР-ТАСС.

Олланд со своей стороны поблагодарил США "за существенную поддержку", оказываемую Пентагоном вооруженным силам Франции, привлеченным к операции в Мали.

При этом оба руководителя высказались за скорейшее развертывание международной миссии поддержки операции в Мали во главе с африканскими государствами и призвали переходное правительство в Бамако подготовить план проведения выборов и восстановления демократического строя.

Далее Обама и Олланд осудили "совершенный в Алжире на прошлой неделе террористический акт, подтвердив взаимную приверженность противодействовать терроризму более широко в Северной Африке".

В связи с этим они "отметили важность оказания продолжительного содействия Ливии" для создания ей "эффективных институтов в секторе безопасности".

Президенты также рассмотрели "ситуацию в Сирии, выразив серьезное беспокойство по поводу гуманитарного кризиса, воздействующего... в том числе на соседние страны".

Ранее "Главред" сообщал, что министры иностранных дел ЕС одобрили отправку военного контингента в Мали для подготовки местных вооруженных сил. Члены миссии не будут принимать участия в военных действиях. Европейская миссия в Мали рассчитана на 15 месяцев. Общая численность всего контингента составит 450 человек, а бюджет операции – 12 миллионов 300 тысяч евро.

Фото: EPA/UPG

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