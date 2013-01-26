Жертвами ДТП на Гаити стали 22 паломника, 30 ранены

На Гаити в результате дорожно-транспортного происшествия двадцать два человека погибли и еще 30 получили ранения, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на медицинские источники.

По информации агентства, инцидент произошел в северной части Гаити, когда грузовик, перевозивший в кузове группу паломников, по неизвестной причине съехал с дороги и свалился в овраг. Других подробностей ДТП пока не приводится, пишет РИА Новости.

Напомним, ДТП с большим числом жертв не редки на Гаити. В апреле 2012 года похожее ДТП с участием грузовика, перевозившего людей, унесло жизни более 20 человек. В январе того же года 23 человека погибли в аварии в столице страны Порт-о-Пренсе, когда водитель грузового автомобиля потерял управление и врезался в микроавтобус, после чего грузовик вылетел на пешеходный тротуар.

Фото: EPA / UPG

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