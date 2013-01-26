Россия готова к крупномасштабной войне - Генштаб

{1-}Вооруженные силы Российской Федерации готовы к крупномасштабной войне.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Герасимов, пишет РИА Новости.

"Крупномасштабную войну никто не отрицает, и о неготовности к ней речи быть никакой не может", — сказал Герасимов, выступая на Общем собрании Академии военных наук.

Говоря об аутсорсинге, начальник Генштаба отметил, что он нужен, чтобы разгрузить солдат от несвойственных им функций. "Но аутсорсинг нужен только в мирное время и только в пунктах постоянной дислокации", — пояснил Герасимов, добавив, что на всех учениях и при ведении боевых действий эти функции будут выполняться войсками.

В свою очередь, президент Академии военных наук (АВН) генерал армии Махмут Гареев считает, что систему аутсорсинга в Вооруженных сил необходимо в корне пересмотреть.

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"На наш взгляд, систему этих аутсорсингов нужно в корне пересмотреть: издать законы, предусматривающие в случае войны, перевод их на военное положение и полное подчинение командирам частей", — сказал Гареев, добавив, что в противном случае тыловое и техническое обеспечение будет сорвано.

Говоря о военном образовании, президент АВН отметил, что система бакалавриата, предусматривающая основную подготовку в училище и затем только дополнительную подготовку в академиях видов ВС, для военной службы не годится.

По его словам, подготовка офицерских кадров — важнейшая задача для главкомата. "Никто, кроме главкомата с его высококвалифицированными специалистами, не может обеспечить вузы сложнейшей учебно-материальной базой, программами обучения и литературой", — подчеркнул Гареев.

Как сообщал ранее Главред, в 2013 году на вооружение российской армии поступят новые зенитные ракетные системы С-500 (украинская система ПВО будет отставать почти на поколение). Также в 2012 г. ВС РФ получили дивизион ЗРС С-400. Точных объемов поставок других типов средств ПВО военные не называют, ограничиваясь заявлениями о том, что поставлено "значительное число различных новых и модернизированных зенитно-ракетных комплексов", включая С-400, С-300В4, "Тор-М2У", "Стрела-10М3", 20 ЗРПК "Панцирь-С" и не менее 250 ПЗРК ("Игла-С" или "Верба").

Фото: vesti.ru

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