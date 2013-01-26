Странное видео из Сирии: неизвестная "россиянка" обвиняет Россию в фашизме

Девушка не называет ни своего имени, ни имен убитых правительственной армией "близких". Лицо ее почти целиком закрывает клетчатый платок. Видно лишь выщипанные брови, а так же то, что смотрит она не в камеру, а немного в сторону. Судя по интонациям, зачитывая обращение с листа бумаги. Где и когда было снято видео, не сообщается. Сказано лишь, что "россиянка проживает в Дамаске", пишет Newsru.
По словам девушки с фотоаппаратом, "Россия оказалась фашистским государством", "делает сиротами тысячи детей", а в РФ "многие даже не знают, что на деньги российских налогоплательщиков тут российскими самолетами уничтожаются города".
Далее она сообщает, что народы двух стран "мирные", а вот правительства "делают все возможное, чтобы уничтожить страну (Сирию)".
"Что касается меня: я была за режим Башара (Асада) и пыталась находить оправдания. Пока своими глазами не увидела, как армия Башара разрушала мой район, как убивала моих близких, как "шабиха" крала молодых девушек на улице, как машинами вывозили аппаратуру и вещи мирных граждан… Этот беспредел оправдать нельзя, поэтому я буду защищать то, что у меня осталось", - сообщает она.
Видео на Youtube разместил пользователь reem syrian, с аккаунта которого выложено более 400 роликов об ужасах гражданской войны в Сирии. Ролики поименованы по-русски, многие названы "доказательства обстрела..." или "доказательство бомбардировки...", и показывают, по утверждению автора, последствия авиаудров, которые наносит по городам армия Башара Асада.
В начале января СМИ сообщали со ссылкой на собственные анонимные источники, что сторонники повстанцев в Сирии начали вербовку славянских наемников, чтобы дискредитировать позицию России на Ближнем Востоке.
По сценарию пропагандистской операции, этих бойцов захватят в плен повстанцы. Дальше подставным пленникам предстояло бы дать показания о причастности российских спецслужб. Кадры "допросов" затем должны были использовать для обвинений России в прямой вовлеченности в конфликт, заявил источник агентства.
Ранее "Главред" сообщал, что гражданка Украины Анхар Кочнева была похищена в Сирии в октябре боевиками так называемой Свободной сирийской армии. Похитители журналистки угрожали расправиться с ней 13 декабря, если не будут выполнены их требования относительно выкупа в размере 50 млн долл.
Фото;видео: youtube.com
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