Странное видео из Сирии: неизвестная "россиянка" обвиняет Россию в фашизме

26 января 2013, 13:37

  • Странное видео из Сирии: неизвестная "россиянка" обвиняет Россию в фашизме
  • Странное видео из Сирии: неизвестная "россиянка" обвиняет Россию в фашизме
  • Странное видео из Сирии: неизвестная "россиянка" обвиняет Россию в фашизме

В сети появилось странное видео из Сирии: "россиянка" в кругу повстанцев обвиняет Россию в фашизме и заявляет, что была "за Башара", но перешла на другую сторону, когда убили ее близких.

 Девушка не называет ни своего имени, ни имен убитых правительственной армией "близких". Лицо ее почти целиком закрывает клетчатый платок. Видно лишь выщипанные брови, а так же то, что смотрит она не в камеру, а немного в сторону. Судя по интонациям, зачитывая обращение с листа бумаги. Где и когда было снято видео, не сообщается. Сказано лишь, что "россиянка проживает в Дамаске", пишет Newsru. 

По словам девушки с фотоаппаратом, "Россия оказалась фашистским государством", "делает сиротами тысячи детей", а в РФ "многие даже не знают, что на деньги российских налогоплательщиков тут российскими самолетами уничтожаются города".

 Далее она сообщает, что народы двух стран "мирные", а вот правительства "делают все возможное, чтобы уничтожить страну (Сирию)".

"Что касается меня: я была за режим Башара (Асада) и пыталась находить оправдания. Пока своими глазами не увидела, как армия Башара разрушала мой район, как убивала моих близких, как "шабиха" крала молодых девушек на улице, как машинами вывозили аппаратуру и вещи мирных граждан… Этот беспредел оправдать нельзя, поэтому я буду защищать то, что у меня осталось", - сообщает она.

Видео на Youtube разместил пользователь reem syrian, с аккаунта которого выложено более 400 роликов об ужасах гражданской войны в Сирии. Ролики поименованы по-русски, многие названы "доказательства обстрела..." или "доказательство бомбардировки...", и показывают, по утверждению автора, последствия авиаудров, которые наносит по городам армия Башара Асада.

В начале января СМИ сообщали со ссылкой на  собственные анонимные источники, что сторонники повстанцев в Сирии начали вербовку славянских наемников, чтобы дискредитировать позицию России на Ближнем Востоке.

 По сценарию пропагандистской операции, этих бойцов захватят в плен повстанцы. Дальше подставным пленникам предстояло бы дать показания о причастности российских спецслужб. Кадры "допросов" затем должны были использовать для обвинений России в прямой вовлеченности в конфликт, заявил источник агентства.

Ранее "Главред" сообщал, что гражданка Украины Анхар Кочнева была похищена в Сирии в октябре боевиками так называемой Свободной сирийской армии. Похитители журналистки угрожали расправиться с ней 13 декабря, если не будут выполнены их требования относительно выкупа в размере 50 млн долл.

Фото;видео: youtube.com 

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