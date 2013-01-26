В Чехии прошел второй тур президентских выборов

В Чехии 26 января в 14:00 по местному времени (15:00 по Киеву) завершился второй тур президентских выборов, в котором за высший государственный пост боролись бывший премьер-министр 68-летний Милош Земан и 75-летний глава МИД Карел Шварценберг.

По сообщениям из местных избиркомов, голосование прошло при высокой явке избирателей, которая превысила показатель первого тура (61 %), однако точных данных о явке во втором туре пока не поступало, сообщает ИТАР-ТАСС.

Всего в голосовании имели право участвовать около 8,2 млн избирателей. До начала второго тура ни один из кандидатов не имел решающего преимущества.

Напряженное противоборство Земана и Шварценберга перед вторым туром вызвало в стране большой общественный интерес и раскололо электорат на два лагеря. Телевизионные дебаты кандидатов, проходившие в прямом эфире, неизменно собирали миллионные аудитории.

За подсчетом голосов Милош Земан и Карел Шварценберг наблюдают из своих избирательных штабов, в которые сегодня превратились конгресс-центр гостиницы "Топ Хотел Прага" и кино-концертный зал "Люцерна" на Вацлавской площади столицы.

В настоящее время президентские полномочия принадлежат завершающему вторую пятилетнюю каденцию Вацлаву Клаусу, который поддержал Земана и публично заявил в пятницу о том, что ему придется рассмотреть вопрос об эмиграции из Чехии, если выборы выиграет Шварценберг.

Новый глава государства принесет присягу и получит официальные полномочия главы государства 8 марта во Владиславском зале Пражского града - резиденции чешских президентов.

Как ранее писал Главред, в первом туре, где участвовали 9 претендентов на президентский пост, Земан с результатом в 24,21% голосов сумел опередить Шварценберга всего на 0,8%.

фото: EPA / UPG

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