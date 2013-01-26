Президентом Чехии стал экс-премьер Милош Земан

26 января 2013, 17:59

По результатам подсчета 96% избирательных бюллетеней после проведения 26 января второго тура голосования экс-премьер-министр Милош Земан получил 55,47% голосов и станет президентом Чехии на следующие 5 лет.

Милош Земан с дочерью Катариной на избирательном участке,26 января 2013 года

Его соперник Карел Шварценберг набрал 44,53%, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на чешское статистическое управление.

Даже если все избиратели, чьи бюллетени еще не подсчитаны, проголосовали за Шварценберга, это уже не сможет лишить Земана победы.

Карел Шварценберг уже признал поражение  и поздравил  соперника.

Среди его главных нового президента - прагматическое экономическое сотрудничество с теми странами, где это будет выгодно чешскому бизнесу, развитие Чехии в рамках Евросоюза, и борьба с исламским фундаментализмом, который Земан определяет, как "главную угрозу XXI века".

Как ранее писал Главред, в первом туре, где  участвовали 9 претендентов на президентский пост, Земан с результатом в 24,21% голосов сумел опередить Шварценберга всего на 0,8%.

Справка: Милош Земан родился 28 сентября 1944 года в небольшом городе Колин к северо-востоку от Праги. Его мать была учительницей, отец - почтовым чиновником. Когда Милошу было всего два года, родители развелись, и все детство мальчик провел с матерью.

На волне "пражской весны" Милош Земан вступил в 1968 году в Коммунистическую партию Чехословакии, а затем поступил в Высшую экономическую школу в Праге. В 1970 году членство Земана в КПЧ завершилось - за критику ввода в ЧССР войск стран Варшавского договора его исключили. Земан, однако, сумел защитить диссертацию и получить степень кандидата экономических наук.

Карьеру профессионального политика он начинает в 1992 году, когда его избирают депутатом нижней палаты парламента от Чехословацкой социал-демократической партии /ЧСДП/, в которую он вступил в том же году. Вскоре он становится руководителем пражской партийной организации, а через год его избирают лидером самой партии.

В 1996 году Милош Земан - уже спикер Снемовны, нижней палаты парламента. Этот высокий пост он занимает до 22 июля 1998 года и оставляет кресло спикера лишь затем, чтобы подняться еще выше, став премьер-министром.

В 2003 году Милош Земан выставляет свою кандидатуру на президентских выборах и проигрывает их нынешнему президенту Вацлаву Клаусу. В 2007 году Земан выходит из ЧСДП и создает свою собственную "Партию прав гражданина - земановцы". На парламентских выборах 2010 года новая партия не набирает минимальных 5 проц голосов и не может поэтому провести в Снемовну ни одного своего депутата.

В 2012 году Милош Земан объявляет о намерении баллотироваться на пост президента и приступает к сбору 50 тыс подписей в свою поддержку.

Милош Земан женат. Его супруга Ивона Беднарчикова работала его секретаршей. Брак был заключен в июле 1993 года. В 1994 году у супругов родилась дочь Катержина. От первого брака у Земана есть еще сын Давид (1971 года рождения), работающий врачом. В 2002 году Милош Земан вышел на пенсию и живет в собственной квартире в старинном городке Нове Веселе на юго-востоке Чехии. В свободное время он любит играть в шахматы и читать научную фантастику, а также ходить на лыжах и бродить с рюкзаком по туристическим тропам родного края.

фото: EPA / UPG

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