Немецкие журналисты уезжают из России: все предсказуемо и неинтересно

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Две известные немецкие газеты – Frankfurter Allgemeine и Die Zeit – закрывают свои корпункты в России.

По словам журналистов, содержать представительство в Москве очень дорого, а после избрания Путина президентом на третий срок темы стали очень предсказуемы, сообщает Deutsche Welle.

"Круг обязательных тем работающего в России немецкого журналиста предсказуем: подавление инакомыслия, принятие антидемократических законов, экономические трудности. Не те темы, которые автоматически гарантируют читательский интерес", - заявил корреспондент Die Zeit в Москве Йоханнес Фосвинкель.

Редакция Frankfurter Allgemeine пока не обосновала официально своего решения, но есть все поводы предполагать, что оно было принято, в частности, по экономическим причинам. В прошедшем году целый ряд немецких газет оказался в кризисе из-за сокращения тиражей и доходов от рекламы.

У Frankfurter Allgemeine, имевшей в Москве в лучшие времена до трех корреспондентов, с осени 2013 года останется лишь один. Корпункт Die Zeit будет закрыт (или "заморожен" с сохранением юридического адреса на неопределенный срок) к 31 июля 2013 года.

Ранее свое присутствие в Москве сократила Süddeutsche Zeitung (остался только один корреспондент), а от представительства еженедельника Stern остался только юридический адрес.

Как ранее писал Главред,

фото: EPA / UPG

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