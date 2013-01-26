В Египте родственники приговоренных к казни штурмуют тюрьму, десятки погибших

26 января 2013, 20:45

В египетском городе Порт-Саид, где 26 января приговорили к смертной казни 21 футбольного фаната – участников февральской бойни на местном стадионе, родственники заключенных и футбольные фанаты "ультрас" попытались штурмом взять СИЗО, в котором содержатся приговоренные к смерти.

Число жертв столкновений стремительно растет. По данным начальника больницы города, погибло не менее 26 человек. В город введены войска. Все въезды в Порт-Саид блокированы, прекращено железнодорожное сообщение с городом, сообщает ВВС.

Беспорядки развиваются по той же схеме, что и в Суэце накануне - там для усмирения недовольных потребовались не только солдаты, но и танки.

Волнения продолжаются второй день во всех крупных городах страны: протестующие атакуют районные администрации и офисы партии "Братья-мусульмане". Во вторую годовщину революции египтяне посчитали, что власть в стране вновь узурпирована. Накануне в беспорядках погибли 9 человек, из них восемь – в Суэце.

Как ранее писал Главред, уголовный суд Порт-Саида, который проводил выездное заседание в Академии полиции в египетской столице, принял решение о применении высшей меры наказания - смертной казни - к 21 египтянину, проходившему по делу о "портсаидской трагедии". Сразу после этого сторонники осужденных предприняли попытку штурма следственного изолятора.

Напомним, 1 февраля прошлого года на стадионе Порт-Саида к северу от Каира после матча между местным клубом "Аль-Масри" и столичным "Аль-Ахли" произошла массовая драка болельщиков. Беспорядки унесли жизни 74 человек, сотни пострадали. Большинство погибших, возраст многих из которых не превышал 18 лет, стали жертвами давки. По свидетельству очевидцев, под натиском толпы люди падали с трибун с многометровой высоты.

Большинство погибших были в бойне болельщиками команды гостей. Все, приговоренные к смерти в субботу, - фанаты "Аль-Масри". В Каире фанаты "Аль-Ахли" перед дверьми клуба шумно приветствовали смертный вердикт.

К суду были привлечены 73 человека, девять из них - офицеры полиции. Вердикт в отношении остальных лиц, причастных к трагедии, будет вынесен 9 марта.

фото: EPA / UPG

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