Премьер-министра Египта отозвали из Давоса из-за обострения ситуации в стране

Президент Египта Мухаммед Мурси срочно отзывает премьер-министра страны Хишама Кандиль с форума в Давосе.

Отзыв премьера связан с событиями, которые сейчас переживает страна, сообщает УНН со ссылкой на местный электронный портал "Масрави".

Президент Египта в эти минуты проводит чрезвычайное заседание Национального совета обороны. На повестке дня - последствия пятничных столкновений между полицией и манифестантами, а также положение в Порт-Саиде, в котором не утихают беспорядки, вызванные смертным приговором, вынесенным в отношении болельщиков местной команды.

Как ранее писал Главред, в египетском городе Порт-Саид, где 26 января приговорили к смертной казни 21 футбольного фаната – участников февральской бойни на местном стадионе, родственники заключенных и футбольные фанаты "ультрас" попытались штурмом взять СИЗО, в котором содержатся приговоренные к смерти.

По последним данным, в результате беспорядков погибло уже 36 человек, пострадали около 300.

фото: EPA / UPG

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