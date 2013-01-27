В Вашингтоне неизвестный расстрелял людей в ночном клубе, есть жертвы

В Вашингтоне неизвестный расстрелял людей в ночном клубе. По предварительным данным, один мужчина погиб, пять человек ранены.

Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно сообщениям, неизвестный мужчина вошел в клуб около 2:30 по местному времени и открыл огонь.

По словам полицейского Андея Сольберга, мужчина был убит выстрелом в спину, одна женщина тяжело ранена в грудь. Другие люди в клубе были ранены в лодыжки, бедра и ягодицы, сказал Сольберг.

Полиция ищет стрелявшего и выясняет мотивы преступления. Свидетели описывают стрелявшего как крупного человека в спортивной шапке.

Напомним, ранее неизвестный открыл стрельбу во время парада в память борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга в американском штате Миссисипи, ранив одного человека.

фото: vesti.ru

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