Пожар в общежитии МГУ: эвакуированы около 400 студентов

Порядка 400 студентов было эвакуировано из общежития высотки МГУ имени Ломоносова в Москве из-за небольшого пожара на цокольном этаже в воскресенье рано утром.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМЧС.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что возгорание площадью 10 квадратных метров произошло в столовой в секторе Б, огонь был быстро потушен.

"Из-за возгорания оборудования в пищеблоке проводилась эвакуация. Всего выведено порядка 400 человек, они временно размещены в других секторах здания", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что сигнал о происшествии поступил спасателям в 07.50, в 08.20 пожар был ликвидирован. Его причины устанавливаются.

Напомним, 25 января в одном из строящихся небоскребов комплекса "Москва-сити" произошел пожар. Возгорание началось в башне комплекса "Око", по предварительным данным, во время проведения строительных работ. Известно об одном пострадавшем.

Фото: newizv.ru

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