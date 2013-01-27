Новые подробности беспорядков в Египте:более 300 раненых, погибли 2 футболиста

В ходе беспорядков в египетском городе Порт-Саид 26 января погибли около 30 человек, еще более 300 раненых, пишет The Observer.

Cреди погибших оказались два футболиста: игрок клуба "Аль-Марих" Махмуд Абдель Халим аль-Дизави и бывший игрок клуба "Аль-Масри" Тамер аль-Фахла, который был убит по дороге на базу "Аль-Мариха".

Оба спортсмена были застрелены. Как отмечает издание, база клуба "Аль-Марих" расположена неподалеку от тюрьмы, возле которой происходили беспорядки.

По данным местного издания Egypt Independent, количество погибших составляет 26 человек, раненых — 277, часть из них находится в тяжелом состоянии. Издание отмечает, что ситуация в Порт-Саиде нормализовалась, после того как в город были введены войска.

Беспорядки в Порт-Саиде начались после того, как местный суд приговорил 21 футбольного фаната к смертной казни за участие в массовой драке на матче клубов "Аль-Масри" и каирского "Аль-Ахли" в феврале 2012 года. Недовольные приговором родственники осужденных и жители Порт-Саида попытались взять штурмом тюрьму, в которой содержатся приговоренные, однако им не удалось этого сделать.

После этого демонстранты начали атаковать административные здания — в частности, ворвались в офис местной энергетической компании — и полицейские участки. По меньшей мере один полицейский участок был сожжен и разграблен; также демонстранты сожгли несколько автомобилей государственного телевидения Египта и других телеканалов, освещавших беспорядки.

фото: EPA / UPG

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