В Бразилии в ночном клубе сгорели около 90 человек

Около 90 человек погибли в результате пожара в ночном клубе на юге Бразилии - в г. Санта-Мария.

Пожар начался после запуска фейерверка во время выступления музыкальной группы на сцене клуба, передает РБК-Украина.

Искры попали на потолок, где была звукоизоляционная монтажная пена, оттуда началось распространение пламени.

В момент трагедии в помещении находилось около 2 тыс. человек.

По словам полицейских, внезапно возникший пожар вызвал панику среди посетителей клуба, и многие люди не могли получить доступ к аварийному выходу.

Напомним, в Киеве на 37-й линии дачных участков Русановских садов загорелся частный дом. Как впоследствии стало известно, на момент возгорания в доме находились трое взрослых и двое детей.

фото: tsn.ua

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