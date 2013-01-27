Пожар в ночном клубе в Бразилии: количество жертв выросло до 200 человек

Число жертв пожара в ночном клубе бразильского городе Санта-Мария возросло до 200 человек.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на полицию. Ранее сообщалось о 90 погибших.

Спасатели еще не закончили работу на месте происшествия. По словам майора полиции Герсона да Розы Феррейры, число жертв, вероятнее всего, превысит 200 человек. Полицейский также добавил, что некоторые из погибших задохнулись, а некоторые погибли в результате давки.

Причиной пожара в клубе, в котором находилось около 2 тыс. человек, стало неправильное использование пиротехники.

Напомним, в Киеве на 37-й линии дачных участков Русановских садов загорелся частный дом. Как впоследствии стало известно, на момент возгорания в доме находились трое взрослых и двое детей.

Фото EPA/UPG

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