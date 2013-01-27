В Португалии автобус попал в ДТП: 10 погибших и более 30 раненых

По меньшей мере 10 человек погибли и более 30 получили травмы в результате аварии автобуса в Португалии.

Об этом передает Русская служба BBC.

Медицинский вертолет доставил пострадавших в ближайшие больницы в Каштелу-Бранку и Коимбре.

По данным спасательных служб, рейсовый автобус сорвался в дождливую погоду в овраг в районе городе Серта в провинции Кастелло-Бранко.

С утра в регионе шел проливной дождь, трасса сильно намокла, что и спровоцировало аварию

В ликвидации последствий инцидента задействованы 250 пожарных, 88 автомобилей скорой помощи и вертолет.

Напомним, недавно в Запорожье КамАЗ протаранил маршрутку, есть жертвы. 26 января в Запорожье на трассе Харьков–Симферополь в Шевченковском районе произошла крупная авария с жертвами и пострадавшими.

Фото: news.qip.ru

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