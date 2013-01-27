Жертвами беспорядков в Египте стали уже более 30 человек

В воскресенье, 27 января, протестующие в египетском Порт-Саиде подожгли клуб, принадлежащий министерству обороны, атакам также подверглись дома отдыха МВД. Из-за беспорядков уже погибли 32 человека, еще 355 получили ранения.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

Столкновения полиции и жителей египетского города возобновились во время похорон погибших в кровавых беспорядках накануне. Объекты, принадлежащие МВД и Минобороны оказались на пути, по которому следовали десятки тысяч участников траурной процессии. Полиция для отражения атаки разгневанных горожан применяет слезоточивый газ.

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Минувшим днем в Порт-Саиде произошли массовые беспорядки с участием тысяч человек, которые остались недовольны решением суда, приговорившим 21 человека, главным образом, болельщиков порт-саидского футбольного клуба, к смертной казни. Приговор был вынесен за их причастность к трагедии в Порт-Саиде, в которой год назад на местном стадионе в результате драк и толчеи погибли более 70 египтян.

После оглашения приговора группы молодых ультрас начали громить полицейские участки, штурмовали СИЗО, пытаясь освободить находившихся в нем приговоренных к высшей мере наказания. В результате кровавых столкновений с силами безопасности погибли, по последним данным, 32 человека, 355 получили ранения. В Порт-Саид были введены подразделения регулярных войск, в том числе тяжелая техника.

Ранее "Главред" сообщал, что cреди погибших оказались два футболиста: игрок клуба "Аль-Марих" Махмуд Абдель Халим аль-Дизави и бывший игрок клуба "Аль-Масри" Тамер аль-Фахла, который был убит по дороге на базу "Аль-Мариха".

фото: EPA / UPG

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