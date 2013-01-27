Жертвами пожара в ночном клубе стали уже 245 бразильцев

Об этом со ссылкой на полицию сообщает РИА Новости.
Ранее "Главред" сообщал о 200 погибших. По словам майора полиции Герсона да Роза Феррейры часть из погибших задохнулись, а другие погибли в результате давки. Опознаны тела 180 человек. На месте трагедии сотни человек получили ранения различной степени тяжести.
Также напомним, что по одной из версий, причиной пожара в клубе Kiss, в котором находились более 2 тысяч человек, стало неправильное использование пиротехники.
Очевидцы сообщили, что музыканты во время выступления зажгли петарду, что, вероятно, и послужило распространению пожара. Вместе с тем сообщается, что причиной пожара могло стать возгорание акустической аппаратуры.
Фото, видео: EPA/UPG, youtube.com
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