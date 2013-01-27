Жертвами пожара в ночном клубе стали уже 245 бразильцев

Число жертв пожара, возникшего в воскресенье в ночном клубе города Санта-Мария на юге Бразилии, возросло до 245 человек.

Об этом со ссылкой на полицию сообщает РИА Новости.

Ранее "Главред" сообщал о 200 погибших. По словам майора полиции Герсона да Роза Феррейры часть из погибших задохнулись, а другие погибли в результате давки. Опознаны тела 180 человек. На месте трагедии сотни человек получили ранения различной степени тяжести.

Также напомним, что по одной из версий, причиной пожара в клубе Kiss, в котором находились более 2 тысяч человек, стало неправильное использование пиротехники.

Очевидцы сообщили, что музыканты во время выступления зажгли петарду, что, вероятно, и послужило распространению пожара. Вместе с тем сообщается, что причиной пожара могло стать возгорание акустической аппаратуры.

Фото, видео: EPA/UPG, youtube.com

Новости по теме:

Пожар в ночном клубе в Бразилии: количество жертв выросло до 200 человек

В Бразилии в ночном клубе сгорели около 90 человек

В Германии в мастерской для инвалидов произошел пожар: 14 погибших, 7 раненых

Голые FEMEN устроили акцию "Бразилия - не бордель"