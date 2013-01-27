Пожар в ночном клубе в Бразилии: охранники не выпускали людей

История с пожаром в ночном клубе в Бразилии, во время которого погибли около 250 человек, продолжает обрастать подробностями. Оказалось, что в первые минуты после возгорания охрана клуба перекрыла единственный выход, что создало панику и давку.

Об этом со ссылкой на показания свидетелей заявил руководитель пожарной службы штата Риу-Гранди ду Сул полковник Гуидо де Мело, сообщает РИА Новости.

Свидетели сообщают, что во время выступления музыканты начали использовать пиротехнические средства, искры от которых вызвали возгорание и появление очень токсичного дыма, который буквально за несколько минут распространился по всему клубу. Сотрудники клуба и посетители попытались погасить огонь водой и огнетушителем, однако им это не удалось.

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"Как сообщили нам люди, которые находились внутри, вначале сотрудники безопасности перекрыли выход, что не позволило произвести быструю эвакуацию. Это вызвало еще большую панику и давку", — сказал руководитель пожарной службы. По одной из версий, охранники в первые минуты после пожара не знали о возгорании и пытались не допустить, чтобы посетители покинули заведение, не расплатившись.

По словам де Мело, клуб был оборудован лишь одним выходом, и пожарным и спасателям, чтобы попасть в клуб, пришлось пробивать отверстия в стенах. Кроме того, срок действия разрешения на деятельность клуба истек еще в прошлом году. По данным властей, число жертв пожара уже достигло 245 человек, 48 доставлены в госпитали. Большая часть погибших скончалась от отравления токсичными газами, точное число жертв пока не определено.

Ранее "Главред" сообщал, что пожар в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария (юг страны, 300 километров от столицы штата города Порту-Алегри) начался после двух часов утра во время концерта местных рок-групп, на котором присутствовало не менее тысячи человек, в основном студенты местного университета. Всего помещение клуба было рассчитано на 2 тысячи посетителей.

Фото: EPA/UPG

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