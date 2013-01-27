В Японском море перевернулось судно, 20 человек пропали без вести

В воскресенье, 27 января, в Японском море перевернулось российское судно "Шанс-101", спасатели обнаружили только 10 членов экипажа из 30-ти. Теперь спасшихся потерпевшего судна доставят в порт города Холмск Сахалинской области, где их осмотрят врачи.

Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в воскресенье в акватории Японского моря было обнаружено перевернутое рыболовецкое судно "Шанс-101", 10 членов экипажа из 30 (19 граждан РФ и 11 индонезийцев) спаслись на плоту.

Гибель сухогруза с украинскими моряками: ПОДРОБНОСТИ

"По состоянию на 21.00 мск (19.00 по Киеву) пострадавшие в результате гибели судна "Шанс-101" члены экипажа доставляются сухогрузом "Анатолий Торчинов" в порт города Холмск для дальнейшей доставки их в лечебные учреждения", — говорится в сообщении.

Ранее проходящий мимо сухогруз "Анатолий Торчинов" обнаружил спасательный плот с десятью членами экипажа — шестью россиянами и четырьмя индонезийцами. Остается неизвестной судьба 20 членов экипажа. В настоящее время четыре морских судна ведут поисково-спасательные работы. Также в район поиска вышло спасательное судно "Атлас". С рассветом к поискам подключатся вертолет Ми-8 и самолет БЕ-200 ЧС.

В ГУМЧС по Приморскому краю открыт телефон горячей линии 8 (423) 239-99-99 для информационной и психологической поддержки родственников членов экипажа судна.

Ранее "Главред" сообщал, что 4 декабря 2012 года судно Volga Balt 199 с 11 украинцами на борту попало в шторм у берегов Турции. Волны были настолько мощные, что судно просто раскололо на две части. Оно затонуло за считанные минуты. В результате трагедии погиб один украинец, еще троих украинцев и одного россиянина удалось спасти. Семеро остаются пропавшими без вести.

Фото: obozrevatel.com

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