Французы отбили у боевиков древнейший город Мали

Объединенные вооруженные силы Мали и Франции в воскресенье, 27 января, вернули под контроль малийского правительства город Тимбукту на севере страны.

Об этом со ссылкой на военные источники сообщает телеканал Sky News.

На подходе к Тимбукту правительственные войска не встретили сопротивления боевиков.

По словам источника, силовики прилагают все усилия, чтобы при зачистке города от боевиков, которые могут скрываться среди мирного населения, а также, чтобы сохранить в целости и сохранности объекты, входящие в фонд ЮНЕСКО.

Днем ранее правительственные войска при поддержке контингентов Франции и африканских стран взяли под контроль город Гао на севере страны, который был захвачен исламистами в июне прошлого года. Теперь в руках повстанцев остается крупный город Кидаль на северо-востоке Мали.

Ситуация в Мали обострилась в последние недели - боевики экстремистских группировок начали атаковать позиции правительственных войск в центральной части страны. На помощь войскам в Мали 10 января прибыли французские военные. В настоящее время на территории страны находится более 2 тысяч военнослужащих из Франции. В операции также участвуют военнослужащие стран-членов Экономического сообщества западноафриканских государств.

Ранее "Главред" сообщал, что древний город Мали и всей Африки Тимбукту, который в прошлом году был захвачен восставшими отрядами туарегов-повстанцев и исламских радикалов, уже пятый день лишен доступа к питьевой воде и электричеству.

Фото: EPA/UPG

Новости по теме:

ВВС Франции разбомбили боевиков в Мали

Евросоюз отправляет военных в Мали

В Мали французы начали наземные бои с исламистами

Франция втрое увеличит число своих солдат в Мали

Армия Мали с помощью французской авиации перешла в наступление

Бывшие сторонники Каддафи захватывают города в Мали