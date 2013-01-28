Берлускони похвалил режим Муссолини

{1-}Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони в Международный день памяти жертв Холокоста похвалил режим Муссолини. Выступая в Милане, где в воскресенье, 27 января, прошли крупные мероприятия в память о евреях, погибших в годы фашизма, Берлускони заявил, что Италия не несет такой исторической ответственности за Холокост, как Германия.



Экс-премьер сказал, что самой большой виной Муссолини были расовые законы фашистской Италии. Но в других областях, по словам Берлускони, диктатор сделал немало полезного, передает Интерфакс-Украина.



"Ясно, что тогдашнее правительство, опасаясь полной победы немецкой державы, предпочло стать союзником Германии, нежели противостоять ей. В рамках этого альянса нам было навязаны уничтожение евреев. Факт расовых законов является самой большой виной Муссолини, который, однако, во многих других направлениях делал хорошее", - говорит Берлускони.

Выступление Берлускони вызвало шквал резкой критики со стороны итальянских политиков.



Напомним, 27 января вов сем мире - Международный день памяти жертв Холокоста.

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