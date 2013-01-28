ЕС введет единые правила перевозки ручной клади

На сегодняшний день в ЕС не существует единого свода правил по определению максимально допустимого размера и веса ручной клади. Такое мнение высказали депутаты Европарламента.
Сейчас эти показатели определяют сами перевозчики, устанавливая порой слишком завышенные тарифы на провоз багажа в салоне. Пассажиров, например, лоукостеров допускают внесения в салон всего одной единицы багажа. О создании такого свода правил и попросили Европейскую комиссию, передает УНН.
Если пассажир проходит на посадку с очень объемной ручной кладью или с двумя сумками, компания может запретить регистрировать одну из единиц багажа и еще заставит платить за лишний вес до 50 евро.
По мнению депутатов, просмотр европейского законодательства по правам авиапассажиров в первом квартале года станет хорошим поводом к созданию нового регламента относительно провоза багажа.
фото: ТСН
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