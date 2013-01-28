В трех провинциях Египта объявлено чрезвычайное положение

{1-}В связи с непрекращающимися беспорядками президент Египта Мухаммед Мурси ввел чрезвычайное положение в трех провинциях страны. Выступление президента в апрямом эфире транслировали египетские телеканалы.

''Я, как вы все знаете, выступал против исключительных мер, но я также сказал, что если придется, то я их приму, и вот я делаю это. Для того, чтобы сохранить человеческие жизни, обеспечить безопасность граждан и дать отпор всем нарушителям закона, я решил ввести режим чрезвычайного положения в провинциях Порт-Саид, Суэц и Исмаилия срок 30 дней, начиная с полуночи'', - отметил политик, передает РИА Новости.



На время чрезвычайного положения вводится комендантский час с девяти вечера до шести утра.

Кроме того, Мурси добавил, что если он увидит, что учреждения или собственность Египта, как частная, так и государственная, подвергаются опасности, он будет вынужден пойти на еще большие меры.