В трех провинциях Египта объявлено чрезвычайное положение

{1-}В связи с непрекращающимися беспорядками президент Египта Мухаммед Мурси ввел чрезвычайное положение в трех провинциях страны. Выступление президента в апрямом эфире транслировали египетские телеканалы.
''Я, как вы все знаете, выступал против исключительных мер, но я также сказал, что если придется, то я их приму, и вот я делаю это. Для того, чтобы сохранить человеческие жизни, обеспечить безопасность граждан и дать отпор всем нарушителям закона, я решил ввести режим чрезвычайного положения в провинциях Порт-Саид, Суэц и Исмаилия срок 30 дней, начиная с полуночи'', - отметил политик, передает РИА Новости.
На время чрезвычайного положения вводится комендантский час с девяти вечера до шести утра.
Кроме того, Мурси добавил, что если он увидит, что учреждения или собственность Египта, как частная, так и государственная, подвергаются опасности, он будет вынужден пойти на еще большие меры.
Напомним, в воскресенье, 27 января, протестующие в египетском Порт-Саиде подожгли клуб, принадлежащий министерству обороны, атакам также подверглись дома отдыха МВД. Из-за беспорядков уже погибли 32 человека, еще 355 получили ранения.
Фото islamrf.ru
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