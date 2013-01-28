Мэр Нью-Йорка пожертвовал 350 млн университету, в котором учился

{1-}Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пожертвовал своему бывшему университету 350 миллионов долларов.



Представитель университета Джона Хопкинса заявил, что Блумберг стал крупнейшим донором за всю историю университета, и, судя по всему, столь значительных сумм не получил ни один американский университет, передает ВВС.



В общей сложности Блумберг отдал на благотворительные цели более миллиарда долларов. По словам самого Блумберга, учеба в Университете Джона Хопкинса полностью изменила его жизнь.

Ранее сообщалось, что лидеры основных британских политических партий – консерватор Дэвид Кэмерон, либерал-демократ Ник Клегг и лейборист Эд Милибэнд – пообещали, что после их смерти десятая часть состояния каждого из них пойдет на благотворительные цели.

Фото korrespondent.net

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