Медведев: у Асада все меньше шансов остаться у власти

{1-}Премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в интервью CNN, что у президента Сирии Башара Асада "все меньше и меньше" шансов остаться у власти.

Медведев, однако, повторил официальную позицию Москвы, согласно которой правительство Сирии и оппозиция должны сесть за стол переговоров, и нельзя допустить того, чтобы президент Асад был снят со своего поста "внешними силами", передает ВВС.

Вопрос о судьбе Асада, сказал премьер-министр Медведев, должен быть решен сирийским народом. "Ни Россией, ни США, никакой другой страной", - добавил он.

Москва заблокировала три проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, целью которых являлось прекращение кровопролития в этой стране.

За последние несколько месяцев Россия стала дистанцироваться от режима Асада, заявляя, что она не поддерживает его правительство и не предоставит ему политического убежища.

Напомним, как сообщал "Главред", 6 января Асад обратился к сирийскому народу. В его речи было изложено видение ситуации в стране и предложен план выхода из кризиса.

В частности Асад предложил иностранным государствам прекратить финансовую поддержку террористов и пообещал созвать правительственной конференции по национальному диалогу, новое правительство, разработать новую Конституцию и объявить всеобщую амнистию.

Позже представитель сирийских повстанцев ответил Асаду, что оппозиция была готова к переговорам, однако продолжит боевые действия из-за того, что количество "мучеников (погибших в Сирии – прим. ред.) превысило 60 тысяч человек. Сирийцы пошли на такие жертвы не для того, чтобы усилить этот тиранический правящий режим", - отметил он.

В свою очередь, глава дипломатического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон после обращения президента Сирии Башара Асада с предложениями о мирном урегулировании конфликта заявила, что политическое преодоление кризиса возможно лишь после отставки Асада.

Фото dni.ru

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