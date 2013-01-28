Молдавский гастарбайтер в Италии сорвал джек-пот в 1,7 млн евро

{1-}Гражданин Молдовы, который находился в Италии в поисках работы, выиграл в итальянской лотерее приз суммой в 1,7 млн евро, пишет итальянское интернет-издание.

"Счастливым обладателем выигрыша в 1,7 млн евро стал 20-летний гражданин Молдовы, который находился в Италии в поисках работы", - отмечает издание.

Сообщается, что первый транш приза размером 200 тыс. евро он получит сразу, а потом, согласно правилам лотереи, на протяжении 20 лет на его счет ежемесячно будет начисляться по 6 тыс. евро. Последний транш составит 100 тыс. евро, пишет Укринформ.

Обладатель выигрыша участвовал в лотерее первый раз и даже не был знаком с правилами ее проведения. По соображениям безопасности имя и фамилия победителя не сообщаются.

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Фото news.am

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