Новый президент Чехии требует досрочных выборов в парламент

Избранный в результате завершившихся накануне президентских выборов новый глава Чехии Милош Земан заявил, что необходимо как можно скорее провести в стране досрочные парламентские выборы. Об этом сообщило Радио Праги.

Как считает новоизбранный президент, в сложившихся условиях это абсолютно логичное решение. Как известно, чешский Кабмин опирается лишь на депутатов партии "LIDEM", которая даже не принимала участие в парламентских выборах. Что же касается народной поддержки, то согласно опросам, правительство поддерживает всего 8% граждан, пишет directpress.ru.

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Милош Земан с дочерью Катариной на избирательном участке,26 января 2013 года

По словам Земана, он не собирается скрывать свое негативное отношение к Кабмину под руководством премьер-министра Нечаса.

Стоит отметить однако, что президент Чехии не имеет полномочий на роспуск парламента и объявления новых выборов.

Ранее "Главред" сообщал, что по результатам подсчета 96% избирательных бюллетеней после проведения 26 января второго тура голосования экс-премьер-министр Милош Земан получил 55,47% голосов и станет президентом Чехии на следующие 5 лет.

фото: EPA / UPG

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