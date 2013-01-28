Трагедия в ночном клубе Бразилии: в стране объявлен трехдневный траур

Президент Бразилии Дилма Роуссефф объявила в стране официальный трехдневный траур в связи с трагедией на дискотеке в городе Санта-Мария, где в воскресенье, 27 января, в результате пожара погибли 233 человека. Ранее глава бразильского государства срочно прервала визит в Чили и прибыла в Санта-Марию, где встретилась с родственниками погибших и пострадавших. Президент пообещала потрясенным горем людям "всю возможную помощь и содействие".

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Бразилия в шоке от случившегося. В южном штате Риу-Гранди-ду-Сул, где расположен город Санта-Мария с населением 270 тысяч человек, объявлен семидневный траур. В самой Санта-Марии траур продлится 30 дней, пишет ИТАР-ТАСС.

Правительство Бразилии и Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отменили намеченные на понедельник праздничные мероприятия, посвященные круглой дате — 500 дней до чемпионата мира по футболу. "Не время праздновать — состоится только инспекция представителями ФИФА стадиона Манэ Гарринча в Бразилиа", — заявил министр спорта южноамериканской страны Алду Рибелу.

По последним официальным данным, сейчас в больницах Риу-Гранди-ду-Сул находятся 106 раненых. У большинства пациентов врачи диагностируют отравление токсичными продуктами горения. Пострадавшим, их родственникам и родственникам погибших оказывают помощь специально направленные в Санта-Марию бригады врачей-специалистов, в состав которых входят психологи.

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Напомним, трагедия произошла на студенческой дискотеке в ночном клубе Kiss после того, как на сцене, где выступала музыкальная группа, в нарушение норм пожарной безопасности началось пиротехническое шоу. От искр загорелась монтажная пена, которую на потолке использовали как звукоизоляцию. Далее события развивались по наихудшему сценарию — возникли паника и давка. Охрана не смогла обеспечить эвакуацию людей. Большинство погибших задохнулось в едком токсичном дыму, который выделяла загоревшаяся звукоизоляция. К тому же, судя по сообщениям из Санта-Марии, у клуба либо вовсе не было запасных выходов, либо их не удалось задействовать.

По сообщению национального секретаря по вопросам гражданской обороны Умберту Вианны, среди погибших — 120 мужчин и 113 женщин. Правильнее, впрочем, говорить о юношах и девушках — большинство погибших моложе 20 лет. Опознание тел жертв пожара еще не закончено.

На месте трагедии работают детективы следственной полиции и эксперты пожарной службы. Губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Тарсу Женру на пресс-конференции в Санта-Марии призвал "воздерживаться от поспешных выводов и обвинений". Вместе с тем он потребовал представить результаты расследования не позднее 30 января.

Фото: EPA/UPG; видео: vesti.ru

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