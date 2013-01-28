Клинтон не исключает возможности участия в президентских выборах-2016

Госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая в скором времени уходит в отставку, отказалась отвечать на вопрос о том, планирует ли она принять участие в следующих президентских выборах 2016 года.

"И президент, и я глубоко переживаем за то, что будет с нашей страной в будущем. И, вы знаете, я не думаю, что он или я можем предсказать, что случится завтра или в следующем году", - сказала Клинтон в совместном интервью с Бараком Обамой, пишет РИА Новости.

Интервью с Клинтон стало первым совместным интервью Обамы с кем-либо, кроме супруги, и вышло в эфире CBS.

"Я все еще госсекретарь США, я вне политики. Я не должна слушать такие вопросы", - заявила Клинтон, комментируя вопрос о том, собирается ли Обама поддержать ее кандидатуру на следующих президентских выборах.

"Вы, журналисты, неисправимы. У меня инаугурация была всего четыре дня назад, а вы уже говорите о выборах через четыре года", - сказал Обама.

Клинтон впервые не стала исключать возможность участия в президентской гонке. До этого она неоднократно говорила, что решила покончить с выборными постами и планирует заняться правозащитной деятельностью.

Напомним, что на слушаниях в конгрессе США по делу о гибели американского посла в Бенгази госсекретарь США Хиллари Клинтон признала, что лично несет ответственность за это происшествие.

В ближайшее время Клинтон, руководившую американской дипломатией в течение последних четырех лет, сменит сенатор-демократ Джон Керри.

фото: EPA / UPG

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