Из-за 50 погибших в Египте введено чрезвычайное положение

{1-}В связи с непрекращающимися третьи сутки массовыми беспорядками и гибелью около 50 человек президент Египта Мухаммед Мурси ввел чрезвычайное положение в трех провинциях страны: Порт-Саиде, Суэце и Исмаилии.

В этих провинциях на весь срок режима чрезвычайного положения вводится комендантский час. Он будет действовать с девяти вечера и до шести утра, сообщает РИА Новости.

"Я, как вы все знаете, выступал против исключительных мер, но я также сказал, что если придется, то я их приму, и вот я делаю это. Для того, чтобы сохранить человеческие жизни, обеспечить безопасность граждан и дать отпор всем нарушителям закона, я решил ввести режим чрезвычайного положения в провинциях Порт-Саид, Суэц и Исмаилия срок 30 дней, начиная с полуночи", — заявил Мурси.

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"'Я повторяю: если я увижу, что родина, ее сыновья, учреждения или собственность, как частная, так и государственная, подвергаются опасности, то я буду вынужден пойти на еще большие меры. Ради блага Египта, я это сделаю. Это мой долг, и я не буду ни секунды колебаться", — также сказал президент.

Ранее "Главред" сообщал, что в египетских городах не прекращаются столкновения протестующих с силами правопорядка, охраняющими государственные учреждения и полицейские участки. Беспорядки начались в пятницу, во вторую годовщину революции 25 января под уже ставшими традиционными для египетской улицы лозунгами — ''отмены конституции'' и ''падения режима''. Однако наиболее кровавые стычки произошли в субботу в Порт-Саиде, их вызвал смертный приговор по делу о драке болельщиков, произошедшей на стадионе этого города около года назад. Для умиротворения протестующих на улицы Порт-Саида была введена армия, но положение не изменилось.

В воскресенье после похорон погибших накануне демонстрантов противостояние продолжилось. На данный момент жертвами разыгравшейся по сути войны между местными жителями и полицией стали 36 человек. Практически все смертельные раны, по свидетельству местных врачей, — огнестрельные. В общей сложности за трое суток хаоса, царящего в ''стране фараонов'', погибли около 50 человек.

фото: EPA / UPG

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