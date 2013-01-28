Австралийцы закрыли радиопередачу, после которой повесилась медсестра Кейт Мид

Австралийская радиостанция 2DayFM окончательно закрыла развлекательную передачу Hot 30, после того как ее ведущие Мел Грейг и Майкл Кристиан разыграли медсестру больницы имени короля Эдуарда VII и рассказали о беременности супруги наследника британского престола Кейт Миддлтон.

Гендиректор компании Southern Cross Austereo, которой принадлежит 2Day FM, Рис Холлеран, заявил, что программа Hot 30 больше не будет выходить в эфире радиостанции, а ее место займет другая передача, сообщает РИА Новости.

"Мы ждем, что Мел и Майкл вернутся к работе, когда придет время", — добавил он. По его словам, ведущие займутся тем, в чем они "полностью смогут реализовать свой талант".

Слушания в рамках дознания по делу о смерти Жасинты Салданы возобновятся 26 марта 2013 года. Семья медсестры требует от властей провести всестороннее расследование, а от больницы — раскрыть всю информацию о том, что последовало за розыгрышем и могло подтолкнуть женщину к суициду. По данным агентства, Салдана оставила три предсмертные записки, в одной из которых, предположительно, критиковала своих коллег.

Ранее "Главред" сообщал, что радиоведущие в начале декабря минувшего года позвонили в лондонскую больницу, когда там находилась беременная герцогиня Кембриджская Кэтрин. Представившись королевой Великобритании и принцем Уэльским, они справились о ее здоровье. Сотрудница больницы Джасинта Салдана перевела звонок на палату герцогини, где дежурная медсестра рассказала о состоянии ее здоровья.

Салдана была через два дня найдена повешенной в своей квартире при больнице, а ведущие отстранены от работы в эфире. Спустя некоторое время активисты группы Anonymous разместили в Интернете видеообращение, в котором обвиняли ведущих в смерти медсестры и требовали их увольнения.

фото: vesti.ru

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