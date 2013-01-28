На иранском комбинате по обогащению урана прогремел мощный взрыв - СМИ

В Иране на одном из ключевых комбинатов по обогащению урана произошел мощный взрыв. Такие данные, первоначально распространенные американским изданием WND, подтвердили в израильской разведке газете The Times. По данным источников, бомба разрушила подземные конструкции комбината и, возможно, саму установку по обогащению урана, заблокировав выход более чем 200 работников, но эти данные остаются неподтвержденными, отмечает NEWSru Israel.

О факте взрыва в Фордо СМИ сообщил бывший сотрудник спецслужб Ирана Хамидреза Закери , который уточнил, что инцидент произошел еще 21 января в 11:30 утра по местному времени. Комбинат Фордо представляет собой отлично укрепленное предприятие, расположенное на глубине 300 футов (около 100 метров) в гористой местности - так, чтобы его нельзя было разрушить даже противобункерной авиационной бомбой. Каким образом удалось взорвать подобный комбинат, не сообщается - возможно, имел место саботаж. Израильские источники сообщили, что данными о причинах взрыва они не располагают.

Население вокруг комбината эвакуировать не стали, отмечают израильские источники: возможно, в этом нет необходимости, или же иранские власти не хотят предавать огласке произошедшее.

По словам Закери, спасательные операции до сих пор не принесли результата. Миноброны Ирана, курирующее ядерную программу, якобы организовало вокруг аварийного объекта зону особой безопасности и контролирует работу спасателей. Власти, по словам источника, опасаются, что люди, оказавшиеся взаперти, страдают от радиационного заражения.

Иранские источники выступили с опровержением информации о взрыве. Глава парламентской комиссии по иностранным делам и национальной безопасности Алаэддин Боруджерди сказал, что слухи о взрыве связаны с попытками западных стран оказать на Тегеран давление накануне переговоров по ядерной программе.

По данным WND, после распространения за рубежом информации о взрыве иранские СМИ оказались под давлением властей. По словам одного из источников, местным журналистам запрещено поднимать эту тему, а родственникам сотрудников комбината - давать комментарии. Силовики также наведались в некоторые редакции и принудили закрыть сайты некоторых изданий, что, возможно, связано именно с происшествием в Фордо.

Фото: thetimes.co.uk

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