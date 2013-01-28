Медведев заявил, что подписывает документы, не спросив у Путина

Премьер Дмитрий Медведев просит не верить публикациям о том, что все решения в России принимает президент РФ Владимир Путин. При этом он даже заявил, что сам подписывает документы на миллиарды долларов и ни с кем не консультируется.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете "Хандельсблатт". Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства РФ сообщает УНИАН.

"Можно верить всему тому, что пишут в газетах? Наверное, нет, как вообще нельзя верить всему тому, что пишут. Ситуация очень простая на самом деле, если не заниматься конспирологией. Невозможно – я работал президентом, – чтобы президент принимал все решения", - сказал Медведев.

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Он отметил, что каждый день подписывает порядка 50 документов, каждый из которых создаёт миллиардные последствия.

"Президент таких не подписывает: президент законы подписывает. Вы что, думаете, я по этим документам кому-то звоню или консультируюсь? Я подписываю их и несу прямую ответственность за них. Некоторые из них оспариваются в суде, поэтому всё это очень условные, очень странные разговоры", - добавил российский премьер.

При этом Медведев напомнил, что по конституции ключевые решения по стратегии, по вопросам внешней политики, войны и мира принимает президент, а у правительства огромное количество своих проблем.

Медведев отметил, что у него с Путиным нормальные, постоянные, рабочие, товарищеские отношения. "Когда нужно, мы созваниваемся. Когда нужно, мы встречаемся. Но очень часто повестка дня даже не пересекается, потому что у президента очень много функций, которые он выполняет единолично. Это действительно внешняя политика, функции Верховного главнокомандующего, армия, полиция, безопасность. Всем этим президент занимается в одиночестве", - добавил он.

На вопрос, где ему нравилось работать больше: в качестве премьер-министра или президента, Медведев ответил: "Мне вообще везде нравится работать. Я могу вам сказать, что мне нравилось работать и руководителем администрации президента, мне нравилось работать первым заместителем председателя правительства, потому что в каждой работе есть своя специфика – очень и очень интересная".

"Я могу вам сказать так: конечно, Президент – это высшее должностное лицо, на нём лежит финальная ответственность за всё, что происходит. В этом смысле работа президента – это самая сложная работа в стране, и я могу об этом судить, как никто другой. Может быть, в нашей стране это понимают всего три человека – это Владимир Путин, ваш покорный слуга и отчасти Михаил Горбачёв, если он ещё не забыл, как был президентом и что такое ядерный чемоданчик", - добавил Медведев.

Ранее "Главред" сообщал, что Медведев заявил: конкуренция между ним и Путиным на следующих президентских выборах в России невозможна.

фото: EPA / UPG

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