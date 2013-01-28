Израильский экс-премьер начал выходить из комы

{1-} В Израиле специалисты медицинского центра в ходе обследования обнаружили значительную активность нейронов головного мозга бывшего премьер-министра страны Ариэля Шарона.

Об этом со ссылкой на информацию местных СМИ передает ТСН.

"Это были обычные тесты, однако результаты оказались далеко не обычными. Были отмечены положительные показатели", - подчеркнул Раанан Гиссин, бывший помощник Шарона.

24 января врачи провели двухчасовую магнитно-резонансную томографию мозга бывшего премьер-министра, во время которой ему показывали фотографии членов его семьи.

Также медики воспроизвели запись голоса сына бывшего премьера, Гилада, чтобы проверить реакцию нейронов мозга Шарона.

В итоге специалисты обнаружили некоторые признаки возвращения в сознание бывшего премьера.

Как известно, 84-летний экс-премьер находится в коме с 2006 года в результате инсульта. Он подключен к аппарату искусственного дыхания.

Сейчас врачи описывают его состояние как "минимальный уровень сознания".

Шарон находится в медицинском центре имени Моше Сороки в городе Беэр-Шева на юге Израиля.

Фото: ТСН

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