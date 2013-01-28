Путин собрался на Южный полюс

{1-}Президент России Владимир Путин продолжает удивлять окружающих экстремальными увлечениями. После ныряния с аквалангом и полета на дельтаплане, он по предложению чилийского коллеги Себастьяна Пиньеры намерен в 2013-м году посетить антарктические базы России, в том числе в районе Южного полюса.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают "Известия".

Песков также рассказал, что Владимир Путин "вернет в свой график активные спортивные мероприятия": "Может быть, летом нырнет с аквалангом. Продолжит борьбу за сохранение редких видов животных".

Ранее СМИ обсуждали версии о том, что в Кремле после того, как Путину исполнилось 60 лет, да еще на фоне полученной осенью травмы спины решили отойти от образа "президента-спортсмена". Журналисты и наблюдатели предполагали, что теперь у главы государства будет спокойный имидж "мудрого патриарха".

Увлечение спортом и активный отдых - важная часть образа действующего президента России. В 1999-2000 годах на фоне больного Бориса Ельцина Путин быстро набрал рейтинг, в том числе благодаря полету на самолете и спуску на подводную лодку, считают эксперты.

Ранее "Главред" сообщал, что во время саммита АТЭС Путин встретился со своим чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой, который предложил посетить Сантьяго в конце января 2013 года для участия в саммите между Европой и Латинской Америкой и вместе съездить на антарктические базы РФ и Чили.

фото: kremlin.ru

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