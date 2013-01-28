Разрушительный ураган в Австралии: жертвы и затопленные города

В северо-восточной части Австралии в штате Квинсленд три человека стали жертвами крупного наводнения.

Из-за сильных ливней оказались затоплены сотни жилых домов. Рекордный масштаб наводнения наблюдается в городе Бандаберг, для спасения его жителей используются вертолеты, пишет lenta.ru.

В Брисбене, столице штата, в зоне риска оказались почти пять тысяч домов и нежилых зданий.

В настоящее время уровень воды уже более девяти метров. По меньшей мере 1,2 тысячи домов и нежилых владений затоплены, десятки людей спасаются от наводнения на крышах. Причиной ливней стал тропический циклон "Освальд", который сейчас движется на юг по северной части Нового Южного Уэльса.

Около двух тысяч жителей этого штата, как сообщает The Australian, остались без электроэнергии, в некоторых районах ожидаются серьезные наводнения.

Напомним, предыдущее разрушительное наводнение произошло в Квинсленде в январе 2011 года.

В тот раз, по данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, из-за наводнений в регионе пострадало от 30 до 40 тыс. домов. В штате Виктория наводнением было затронуто более 70 городов, более 3,5 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В городе Тувумба и близлежащих областях в результате наводнений погибли 8 человек, в том числе несколько детей. Еще 72 человека числятся пропавшими без вести.

Фото: EPA/UPG

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