Двухтонный советский спутник едва не рухнул в Канаде

Спутник "Космос-1484", запущенный еще в Советском Союзе, мог упасть на Землю в районе Канады.

Об этом сообщает Changes on the Earth со ссылкой на Стратегическое командование США, пишет РИА "Новости".

Согласно расчетам, спутник вошел в атмосферу в понедельник, 28 января, в 06:27 по московскому времени. При этом погрешность могла составить 17 минут.

Точка входа имела координаты 55 градусов северной широты и 283,1 градус восточной долготы. Это место находится в восточной части Канады в 189 километрах от канадского города Чисасиби.

Российский спутник "Экспресс-АМ4" упал в Тихий океан (ФОТО)

Изначально прогнозировали, что обломки спутника массой 2,5 тонны рухнут на Землю 19 декабря, позже эту дату меняли четыре раза. "Судя по тому, что спутник весил 2,5 тонны, а его фрагменты сделаны из прочных материалов, не исключено, что последствия от удара с Землей будут значительны", - отмечает издание.

"Космос-1484" - один из серии советских спутников, которые в первую очередь были предназначены для технических и научных исследований в пределах околоземного космического пространства. Другое название спутника - "Ресурс-ОЭ", где "Э" - экспериментальный. Космический аппарат был запущен с космодрома Байконур в 1983 году как "спутник для изучения природных ресурсов Земли". Однако использовать спутник по назначению так и не удалось из-за неполадок в системе ориентации.

По данным американских экспертов, распад "Космоса" произошел 18 октября 1993 года из-за неисправности с аккумуляторными батареями. В начале 2000-х космическое командование США зафиксировало в космосе сразу несколько неуправляемых объектов, среди которых удалось идентифицировать и фрагмент "Космоса-1484".

Напомним, в марте 2012 года на Землю упал один из первых американских спутников Земли – научный спутник Explorer 8, запущенный 3 ноября 1960 года.

Также серьезные опасения вызывало приближение к нашей планете того, что осталось от российской межпланетной станции "Фобос-Грунт" массой 13,5 тонн. С самого момента аварии объекта, который должен была открыть для человечества тайны "красной планеты", эксперты пытались предугадать место и время падения аппарата. В результате 15 января 2012 года он рухнул не на обитаемые части планеты, а в Тихий океан.

Фото: astronomia24com.pinger.pl

