Россия не боится падения цен на газ – Медведев

{1-} Российская Федерация не боится падения цен на газ в Европе.

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев изданию Handelsblatt, пишет Вести.ру.

"Мы ничего не боимся. Потому что если мы будем рассчитывать только на один газ, то тогда лучше вообще ничем не заниматься", - выразил свою позицию Медведев.

Российский премьер заявил, что они прилагают серьезные усилия для развития собственной экономики. "Наша задача - сделать нашу экономику диверсифицированной. Россия это делает. У нас сейчас меньше 50% наших доходов складывается из сырьевых источников", - рассказал о ситуации Медведев.

"У нас растущее сельское хозяйство, которое может превратиться просто в одну из доминирующих отраслей. Мы занимаемся созданием высокотехнологичных отраслей", - отметил он.

Медведев посетовал, что на данный момент все планы не реализуются так быстро, как ожидалось, однако уверен в том, что в стране в целом неплохой образовательный уровень. "Поэтому я считаю, что мы вполне способны преодолеть эту зависимость", - подчеркнул российский премьер.

Как сообщал Главред, заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Сергей Челпанов ранее сказал, что сразу две немецкие компании Wingas и Wintershall Erdgas Handelshaus (WIEH), французская GDF Suez и австрийская Econgas прислали "Газпрому" сообщение о пересмотре цен на газ с 2013 года.

Напомним, на форуме в Давосе миллиардер Джордж Сорос рекомендовал инвесторам воздержаться от вложений в российскую экономику. "Это разваливающаяся экономика, которую Путин ведет в ошибочном направлении", - подчеркнул он.

фото: EPA / UPG

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