Американский пехотинец порвал Интернет видео боя с талибами

{1-}Военнослужащий армии США Тэд Дэниэлс стал знаменитостью после того, как выложил в Интернет видео боя с талибами, сделанную им в самый разгар боя в Афганистане. Но затем последовало разочарование - публикацию подобных материалов не одобрило ни военное командование, ни существенная часть американского общества.

Речь идет о бое в апреле 2012 года, когда подразделение Дэниэлса вело сражение в афганской провинции Кунар, пишет The Washington Post.

Закрепленная на шлеме камера позволила снять происходящее как бы от первого лица: в кадре видны руки оператора, держащие оружие, все передвижения воспринимаются, как свои. Создается эффект присутствия, как в шутерах вроде Call of Duty. Этим 37-летний экс-полицейский и прославился, когда на следующий день после боя выложил видео на YouTube. Правда, тут же появилась и масса противоположных комментариев, в которых пользователи критиковали манеру солдата держать оружие, бессмысленность решения спускаться в одиночку по просматриваемому со всех сторон склону, недостойные, по мнению некоторых, крики о помощи.

Аккумулятора хватило ненадолго, но камера успела запечатлеть часть боя от первого лица, момент ранения оператора, его крики о помощи.

"Я спускаюсь!" - кричит солдат и под звуки стрельбы начинает осторожно продвигаться вниз по каменистому склону, падает, поднимается, отползает к небольшой скале, ведет огонь очередями. "В меня попали… В меня попали!" - кричит солдат, повторяет фразу несколько раз, все громче. Однако вокруг не видно никого из его товарищей, никто не спешит на помощь - только голый склон, подлетающие от выстрелов камни.

Однако, настоящие проблемы у Дэниэлса начались спустя несколько месяцев - по возвращении в США после ранения ноги. К тому моменту его видео распространилось по Сети, журналисты успели установить подразделение, участвовавшее в том бое, и всячески муссировали тему: "Это вам не Xbox!". А военное начальство вышло и на самого видеолюбителя. Суть недовольства сводилась к тому, что военнослужащий распространил информацию, порочащую честь американского солдата: кричащего, поверженного врагом. К тому же на записи кажется, что товарищам на раненного наплевать. В частности, пресс-секретарь командования армии США в Афганистане заявлял: "Был бы я пропагандистом из "Талибан", я был бы ну очень признателен этому солдату".

"Я вышел на линию огня, чтобы принять его на себя, спасти товарищей", - объяснял потом Дэниэлс свое поведение в бою. А что касается записи его на видео, то здесь было лишь желание оставить об этом память, чтобы потом детям и отцу показать, уверяет военнослужащий.

Как семья перенесла просмотр записи, точно не известно. Но на родине Дэниэлса не поддержали многие. В Интернете множилось число комментаторов, советовавших ему "сидеть дома, играть в стрелялки, а на войну не соваться". А рэппер Ice Cube даже использовал отрывки из этой видеозаписи для своего клипа, в котором изображает солдата пешкой в руках вселенского зла - коррумпированных политиков, развязавших войну.

Кстати, Дэниэлс обращался к владельцу канала funker530 с просьбой удалить его видео, когда начались проблемы с начальством и чтобы от него, наконец, отстали СМИ, но ответа не последовало. Данный пользователь продолжает размещать у себя аналогичные записи, пользующиеся большой популярностью. И получает за это, по предварительным подсчетам, до 150 тысяч долларов в год от рекламодателей.

Сейчас Дэниэлс, дважды разведенный отец двоих сыновей, проходит курс лечения после ранения, живет в небольшом доме в Форт-Касл в Колорадо вместе с бывшим товарищем по службе. Вместе они пытаются начать совместный бизнес - что-то вроде школы рукопашного боя. Свое видео бывший солдат старается больше не просматривать и на вопросы, с ним связанные, не отвечать. Как семья перенесла просмотр записи, точно не известно. Но на родине Дэниэлса не поддержали многие. В интернете множилось число комментаторов, советовавших ему "сидеть дома, играть в стрелялки, а на войну не соваться".

Фото;видео: washingtonpost.com; youtube.com

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