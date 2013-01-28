Иран запретил поставки нефти и газа в Евросоюз

{1-} Иран прекратил продажу нефти и газа всем 27 странам-членам Евросоюза.

Об этом заявил представитель министерства нефти Ирана, передает "Украинская правда".

Ограничения будут действовать до тех пор, пока страны ЕС не пересмотрят политику в отношении Ирана.

"Такое решение принято вследствие враждебной политики этих государств по отношению к Ирану", - заявил официальный представитель министерства нефти Али Никзад Рахбар.

Прекращение экспорта нефти и газа стало ответным шагом Тегерана на нефтяные и газовые санкции, принятые США и европейскими странными против Ирана.

Отметим, что запрет на импорт нефти и газа в страны ЕС из Ирана действует с июля 2012 года.

В прошлом году Тегеран прекратил экспорт энергоносителей в Великобританию и Францию, а сейчас распространил это решение на все страны Евросоюза.

фото: outlookafghanistan.net

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